Monreale, esce di casa e fa perdere le proprie tracce: è partita la ricerca di Gaetana Vilardi

Dalle 10 di stamattina nessuno ha più notizie di lei

MONREALE, 24 luglio – C’è grande preoccupazione a Monreale per le sorti di Gaetana Vilardi, 61 anni, che da stamattina, alle ore 10 circa, ha fatto perdere le proprie tracce.

La donna è uscita di casa, lasciando il cellulare e da quando è andata via nessuno ha più notizie di lei. Preoccupati i familiari che si sono sguinzagliati sul territorio, aiutati da conoscenti vari, per ritrovarla. Presentata già la denuncia ai carabinieri e chiesto l’intervento della Protezione Civile.

Su facebook anche il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono ha lanciato un appello. “Chiedo a tutti per cortesia massima condivisione: è scomparsa una nostra concittadina, il suo nome è Gaetana Vilardi e manca da casa dalle 10 di questa mattina. Facciamo squadra, vi prego”.