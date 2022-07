San Martino delle Scale – dal Feasr oltre 1,3 milioni di euro per la realizzazione del parco polivalente inclusivo

Mario Caputo (FI): "Raggiunto ultimo traguardo che concretizza l’impegno politico per il rilancio del territorio "

MONREALE, 27 luglio – “Ammonta a 1.358.731,56 euro la somma concessa al GAL per la realizzazione del parco polivalente inclusivo ed integrazionale che sorgerà in quel di San Martino delle Scale, presso l’area boschiva situata a valle della piazza Giovanni Paolo II”.

“È un risultato davvero importante che premia, di fatto, la nostra azione amministrativa in perfetta collimazione con i principi delle politiche europee in materia di sviluppo rurale”.

A darne notizia è il Deputato regionale di Forza Italia e componente la commissione parlamentare “Attività Produttive”, onorevole Mario Caputo, promotore dell’iniziativa, a seguito del decreto di concessione firmato dal Dirigente del Servizio 3° dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, relativo all’approvazione del progetto operativo redatto dal Gruppo di Azione Locale – Terre Normanne, beneficiario del 100% del contributo concesso dal Bando della sottomisura 19.2 “Attuazione del Piano di Sviluppo Locale – Azioni a regia GAL”, attraverso somme che verranno erogate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e, in piccola parte, da quote statali e regionali.

“ttraverso il decreto – continua il Parlamentare – abbiamo raggiunto l’ultimo traguardo che concretizza mesi di lavoro e di impegno politico finalizzato al rilancio del territorio di San Martino delle Scale, il quale gode già di un inestimabile patrimonio boschivo, storico, culturale e architettonico. Parliamo di una frazione del Comune di Monreale che, per caratteristiche e grazie a questa importante struttura, trarrà beneficio dal punto di vista economico-turistico. I connotati estetici della cornice naturalistica – sottolinea Caputo – hanno suggerito i capisaldi della progettazione dell’impianto, con elaborati prodotti dai tecnici dell’azienda altoatesina Holzhof, leader nella realizzazione di arredo urbano e parco giochi. Il parco polivalente – spiega il deputato – prevede una varietà di aree, servite da un percorso longitudinale e curvilineo, per lo svolgimento di molteplici attività rivolte ad ogni categoria di pubblico.

Le microzone, tuttavia, precedono il vero fiore all’occhiello dell’intera struttura, ovvero il campo polivalente, servizio notevolmente richiesto tra le diverse istanze pervenuteci. Adesso, con l’emanazione del decreto di finanziamento, il progetto potrà essere mandato in gara. Ritengo doveroso esprimere profonda gratitudine all’Assessore Toni Scilla per l’attenzione rivolta al territorio di Monreale e desidero ringraziare – in conclusione - il Gal Terre Normanne, nelle persona del direttore amministrativo Giuseppe Sciarabba, per il considerevole lavoro svolto e per la immensa disponibilità manifestata”.

Parole di apprezzamento per il risultato raggiunto, sono state espresse, inoltre, dai consiglieri di Forza Italia, Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, unitamente al componente della Consulta di San Martino delle Scale, Bartolo Belmonte: “Il provvedimento regionale – affermano – non fa altro che confermare l’efficienza dell’attività parlamentare egregiamente profusa da Mario Caputo, da sempre attento alle esigenze del territorio. Il lavoro intensamente svolto in questi mesi e, positivamente esitato dall’Assessorato, oggi, ci consente di esultare. Con orgoglio, possiamo annunciare che un altro importante punto del nostro programma sta per giungere a compimento”.