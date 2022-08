Castellaccio, conclusi i lavori di pulizia del percorso naturalistico

Lavori predisposti dal dipartimento forestale su proposta del Cas e di Mario Caputo

MONREALE, 1 agosto – “Sono stati portati a termine gli interventi di pulizia del percorso naturalistico che consente l’accesso all’area del Castellaccio, per cui si era reso necessario intervenire a causa delle notevoli quantità di vegetazione selvaggia che ne limitava la percorribilità”.

Ne dà notizia il deputato regionale di Forza Italia e componente la commissione parlamentare “Attività Produttive”, Mario Caputo. “La fortezza normanna - dice Mario Caputo - rappresenta, insieme all’abbazia, l’elemento principale su cui investire per il rilancio del territorio, sotto l’aspetto economico e turistico. Per la frazione di San Martino delle Scale abbiamo già avviato una serie di iniziative secondo un programma ben definito e finalizzato alla salvaguardia e alla promozione del nostro inestimabile patrimonio.

La riqualificazione e il rinnovamento dell’area attrezzata attigua alla piazza Giovanni Paolo II - sottolinea il Deputato -, la realizzazione a breve del parco polivalente inclusivo ed integrazionale e il concorso internazionale ‘Biodivino 22’ presso i locali del complesso abbaziale, si coniugano con il progetto dell’Ecomuseo, promosso dall’Assessorato regionale dei beni culturali e presentato già a metà luglio. A seguito di tutto ció e, in accordo col presidente del Club Alpino Siciliano Mario Crispi, che ringrazio sentitamente per la considerevole attività di promozione profusa, si è reso necessario chiedere al dipartimento forestale, nella persona del direttore Vincenzo Lo Meo, l’attivazione di un ciclo di interventi di pulizia del percorso naturalistico che, da via Regione Siciliana, consente di raggiungere il Castellaccio, da oggi in modo sicuro.

La riqualificazione del sentiero risulta, purtroppo, contrastata dalla presenza di sacchi di rifiuti all’interno dell’area in prossimità del suo ingresso. È per questa ragione - conclude Caputo - che chiediamo all’amministrazione una imminente operazione di bonifica presso gli spazi di pertinenza comunale, a garanzia della pubblica sicurezza e del decoro”.