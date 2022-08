Monreale, rivoluzione nella gestione dell’illuminazione pubblica

Arriva l’affidamento a Enel con l’efficientamento energetico. Un call center per segnalare i guasti e garantire interventi tempestivi

MONREALE, 2 agosto – È stato presentato stamattina in conferenza stampa il nuovo sistema di gestione dell’illuminazione pubblica approvato dall’amministrazione comunale.

Da ottobre, infatti, l’intera gestione dell’illuminazione pubblica comunale sarà affidata a Enel X Global Retail, la business line globale del Gruppo Enel che opera nell’ambito dell’efficientamento energetico. L’oggetto della fornitura di Enel X ''Servizio Luce 4'' comprende il servizio di pubblica illuminazione finalizzato a incentivare il risparmio energetico e la messa a norma degli impianti, con affidamento dell’intero ciclo di gestione, ottimizzando i processi di erogazione dei servizi attraverso una riduzione del fabbisogno energetico e una pianificazione organica delle attività di manutenzione con conseguente riduzione dei costi di gestione.

La convenzione Consip, a cui ha aderito il comune di Monreale, prevede l’affidamento ad Enel X, per 9 anni, della gestione dell’intero impianto di pubblica illuminazione comunale, attualmente costituito da 4.397 centri luminosi e da 62 quadri elettrici, e la gestione di 4 impianti semaforici. In particolare, Enel Sole garantirà, per l’intera durata della convenzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la fornitura di energia cento per cento verde e l’efficientamento energetico ad avvio contratto di tutte le sorgenti presenti ed obsolete (incluse le lanterne semaforiche), prevedendo nuove sorgenti a LED di ultima generazione. Sarà, inoltre, a carico dell’azienda, il rifacimento di tutti i quadri elettrici e di tutte le linee di derivazione ai centri luminosi, oltre che la sostituzione di circa 300 sostegni e 9.000 m di linee, tra aeree ed interrate. Circa 1300 punti luce già esistenti ma non attivi saranno riattivati grazie a questa convenzione.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione se si pensa che ogni segnalazione e richiesta di intervento per guasto o eventuali criticità sugli impianti potrà essere comunicata attraverso il numero verde 800 90 10 50, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, oppure alla mail sole.segnalazioni@enel.com. Ma non solo, presto, infatti, i cittadini di Monreale potranno anche utilizzare l’innovativa App Enel X YoUrban che consentirà di segnalare, in maniera semplice e veloce, tramite smartphone, i guasti e i disservizi degli impianti di illuminazione che verranno tutti georeferenziati. Il servizio sarà disponibile a titolo gratuito in versione Android e iOS e può essere scaricato dagli app store ufficiali di Google e Apple.

''Il servizio di Enel X, che verrà erogato attraverso la controllata Enel Sole – ha dichiarato il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono - coniugherà efficienza e risparmio. Se è stato possibile realizzare questo importante progetto è stato grazie alle nostre professionalità comunali del settore tecnico e amministrativo che ci hanno permesso di realizzare tale progetto''.

Per l’assessore Pupella si tratta di un importante traguardo. ''Siamo sicuri che questo progetto con le sue caratteristiche e i servizi offerti alla cittadinanza costituirà un punto di svolta nella gestione dell’illuminazione pubblica comunale - ha dichiarato l’assessore Pupella- e inoltre permetterà al comune di avere introiti economici grazie ai titoli di efficienza energetica riconosciuti dalla Stato e, soprattutto, con un costo inferiore rispetto a quanto il comune spende attualmente per costo energia, manutenzione e lavori da realizzare. Inoltre a partire da ottobre - ha concluso l’assessore Pupella- grazie a questo affidamento sarà illuminata anche via Regione Siciliana''.

''Siamo molto orgogliosi di questo progetto– ha concluso Claudio Marcatajo, responsabile Construction & Operation South del B2G di Enel X -. In sinergia con il Comune e grazie all’utilizzo di nuovissime tecnologie, renderemo più funzionale l’illuminazione pubblica di Monreale, con particolare riguardo al risparmio energetico, alla vivibilità e alla sicurezza dei cittadini''.