Zona Pezzingoli-Barone, dalla Città Metropolitana 300 mila euro per la sicurezza stradale

Un vertice a Palazzo Comitini ha assicurato tempi rapidi per gli interventi

MONREALE, 2 agosto – Potranno essere avviati in tempi relativamente brevi i lavori per mettere in sicurezza la strada periferica SP 68 bis che da Monreale porta nelle zone del circondario di Pezzingoli, Caculla e Barone, che versa in particolari condizioni di degrado e soprattutto di pericolosità.

L’intendimento è uscito fuori al termine di un vertice che si è tenuto nella sede della Città Metropolitana di Palermo, ex Provincia, titolare della strada, al quale hanno preso parte l’ingegnere Salvatore Pampalone, dirigente del settore, il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, il consigliere comunale, Pippo Lo Coco e Gioacchino Lo Piccolo, funzionario della Città Metropolitana.

In particolare a passare sotto l’osservazione dei tecnici saranno tre lotti: uno in zona “Barone”, per il quale si prevede un intervento da 99 mila euro e altri due, invece, in zona Pezzingoli, a cui è stata destinata una spesa di 200 mila euro.

La Città Metropolitana ha assicurato interventi entro poco tempo, considerato che i tratti stradali in questione, per le loro particolari condizioni di ammaloramento, non consentono più lungaggini ulteriori. Ne sanno qualcosa i tanti residenti che quotidianamente sono costretti a percorrere quei tratti, mettendo a rischio, oltre che la loro incolumità, anche l’integrità dei loro mezzi.

Soddisfazione hanno espresso il sindaco Arcidiacono e il consigliere Lo Coco, per un provvedimento che era ormai improcrastinabile e che sarà in grado di ridare decoro e sicurezza alla strada in questione.