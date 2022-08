Colonia estiva per ragazzi, c'è il bando del Comune

Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monreale è rivolto a giovani tra i 6 e i 14 anni

MONREALE, 3 agosto – E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monreale, l’avviso pubblico per l’ammissione ai servizi della colonia estiva in favore dei minori compresi in una fascia d’età dai 6 ai 14 anni.

A renderlo noto l'assessore comunale alle attività socio assistenziali, Sandro Russo. Il servizio consisterà in una colonia diurna in località balneari, zone boschive di particolare interesse naturalistico, fattorie didattiche, visite guidate presso luoghi di interesse artistico – culturale, partecipazione ad eventi sportivi e culturali per 30 minori al giorno, di età compresa tra i 6 anni (compiuti al 30 luglio dell’anno in corso) e gli 11 anni, opportunamente suddivisi per fasce di età omogenea, per un totale di 10 giornate nei mesi estivi, con offerta di pranzo adeguato all’esigenze dei piccoli e merenda. I minori verranno prelevati alle ore 9 ed accompagnati a mezzo pullman GT presso la meta designata, nonché riaccompagnati intorno alle ore 18. Inoltre si potrà partecipare alla colonia con pernottamento in località delle province sud orientali della durata di 8 giorni ( 7 pernottamenti ) per n. 30 minori di età compresa tra i 12 anni

(compiuti al 30 luglio c.a. ) ed i 14 anni. Il soggiorno verrà realizzato in località turistica della regione Sicilia, in struttura alberghiera o agrituristica o fattoria didattica, con spazi adeguati per lo svolgimento dell’attività in località non distante dal mare.

I cittadini, genitori di minori di età compresa tra i 6 anni (già compiuti) ed i 14 anni (non ancora 15enni al 30 settembre del corrente anno) potranno inoltrare l’istanza , secondo il modello allegato, dal 4 agosto al 17 agosto 2022, a mezzo pec all’indirizzo promozioneterritorio.monreale@pec.it o presso gli uffici di servizio sociale, ubicati in Via Venero 117, nei seguenti giorni : lunedì e giovedì dalle 9 alle 11.30 ed il martedì dalle 15 alle 17.

La graduatoria verrà predisposta in rigoroso ordine di Isee, attribuendo il seguente punteggio:

10 punti per Isee inferiore a 3.000,00 Euro

9 punti per Isee inferiore a 5.000,00 Euro

8 punti per Isee inferiore a 7.000,00 Euro

7 punti per Isee inferiore a 9.000,00 Euro

6 punti per Isee inferiore a 11.000,00 Euro

Sino ad 1 punto per Isee inferiore a 21.000,00 Euro e 0 punti per valori Isee superiori a 21.000,00 Euro. Un punto aggiuntivo verrà dato alle famiglie monogenitoriali ed un ulteriore punto alle famiglie con presenza di portatori di handicap grave, ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104.

Dopo la pubblicazione della graduatoria, ai genitori verrà consegnato il programma dettagliato delle attività.