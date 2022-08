Furto all’autoparco comunale: rubata la macchina di servizio del sindaco

Si trova in via Taormina

MONREALE, 4 agosto – Furto notturno nei locali destinati ad autoparco comunale di via Taormina, dove ignoti hanno rubato la Fiat Tipo, del patrimonio del comune, solitamente destinata agli spostamenti di servizio del sindaco Alberto Arcidiacono.

Non ancora chiare le modalità di azione, che probabilmente potranno essere chiarite dalle indagini condotte dai carabinieri di Monreale, ai quali è stata sporta denuncia contro ignoti.

Non è da escludere che l’ingresso furtivo all’interno del garage sia avvenuto manomettendo il quadro elettrico del saliscendi con il quale si apre la saracinesca.

I locali di via Taormina constano di un altro garage (accanto), nel quale stazionano altri due mezzi di servizio del comune, che servono solitamente per le azioni di pronto intervento. La Fiat Tipo in uso al primo cittadino, invece, viene parcheggiata in un garage a solo.