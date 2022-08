Ristorante, pizzeria e tanto altro: in piazza Vittorio Emanuele approda ''Mezzopieno''

Cambio di rotta al civico 25. Ha inizio la nuova sfida dei due giovani cugini monrealesi

MONREALE, 6 agosto - È un’espressione di grande auspicio, ma soprattutto di positività quella individuata dai due giovani cugini monrealesi, protagonisti, ieri pomeriggio, del tessuto commerciale locale: in piazza Vittorio Emanuele, la nuova sfida di Filippo Milazzo ed Ettore Grimaudo, vede di certo il bicchiere “Mezzopieno”.

Parliamo di un vero e proprio cambio di rotta. Lo storico esercizio, portato avanti per anni e fino a qualche giorno fa dalla famiglia Campanella, da ieri pomeriggio, assicurerà alla propria clientela non soltanto il servizio di pizzeria o di ristorazione. La novità, così come evidenziato dai due giovani imprenditori - 32 e 19 anni - è l’introduzione del bar che garantirà, oltretutto, piacevoli e gustosi aperitivi all’esterno, all’ombra del Duomo, cornice certamente apprezzabile. “Avevamo la necessità di partire - affermano Filippo ed Ettore -. Si tratta in fatti di un progetto un po’ più ambizioso che necessita ancora di qualche accorgimento”.

Nessun paio di forbici, questo pomeriggio, intorno alle 18, ha tagliato infatti il tradizionale nastro rosso. Almeno per il momento, è chiaro. A gennaio, dopo interventi finalizzati alla nuova composizione architettonica degli ambienti, il nuovo esercizio dovrebbe acquisire l’identità prefissata.

Tuttavia, i due nuovi imprenditori hanno voluto osservare una breve cerimonia inaugurale, coinvolgendo l’arciprete della Cattedrale, don Nicola Gaglio per la benedizione di rito, oltre l’amministrazione comunale, per cui l’assessore Geppino Pupella, ha voluto loro manifestare la vicinanza del Governo locale nei confronti degli esercenti. Brindisi e degustazioni, hanno successivamente intrattenuto i tanti amici e parenti accorsi per l’occasione.