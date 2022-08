Grandi consensi per il gruppo Trinacria Bedda al festival di Montecatini

La manifestazione ha raggruppato le tradizioni folkloristiche di diversi Paesi del mondo. LE FOTO

MONTECATINI TERME, 6 agosto – Il gruppo folkloristico Trinacria Bedda ha partecipato al quarto Festival del Folklore Internazionale di Montecatini Terme, evento organizzato dalla Blue Diamond Events.

Alla manifestazione hanno preso parte 15 gruppi folcloristici provenienti dai paesi europei come Bulgaria, Slovenia, Polonia, Grecia, Turchia, Cecoslovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca .Il gruppo Trinacria Bedda, con tanto entusiasmo, ha rappresentato l'Italia.

Grandi consensi per il gruppo Trinacria Bedda da parte del pubblico presente e dei colleghi artisti .Il gruppo ha omaggiato la propria sicilianita' con "Vitti na crozza", la tarantella della zotta rievocatrice dei carrettieri agricoli, il canto "Etta la riti " rievocatrice dei pescatori ed infine una tarantella dedicata alla città di Monreale la tarantella "Murrialisi" .

Tutto è avvenuto in un contesto di integrazione, gemellaggio e condivisione delle culture di ciascuno in uno scenario incantevole in terra Toscana nella stupenda Montecatini Terme.

Il gruppo di Trinacria Bedda ha incontrato una rappresentanza del comune di Montecatini Terme alla quale è stata consegnata una ceramica da parte del comune di Monreale ed il CD del Gruppo folkloristico .