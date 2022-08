Via Strada Ferrata, grossa perdita d’acqua, rischio per i motociclisti

Via Strada Ferrata, grossa perdita d’acqua, rischio per i motociclisti

Si forma un pericoloso rigagnolo lungo un centinaio di metri

MONREALE, 7 agosto – Una vera e propria trappola per i motociclisti ed un grosso fastidio per le decine di podisti che abitualmente frequentano quel luogo. Senza contare il notevole sperpero in un momento in cui, invece, andrebbe fatto ogni sforzo per il risparmio.

Parliamo della perdita d’acqua che da un po’ di giorni, ormai, caratterizza un tratto della via Strada Ferrata, a valle della città, dove, probabilmente per un guasto alla rete idrica, una notevole quantità di liquido si riversa lungo la carreggiata.

La perdita si trova all’altezza dell’incrocio con via Santa Liberata, nei pressi del depuratore comunale, dove l’acqua sgorga da sotto l’asfalto e lo riempie per un lungo tratto. Complice una leggera pendenza, infatti, la perdita determina un piccolo rigagnolo che si protrae per un centinaio di metri.

Il fiumiciattolo costituisce un grosso pericolo per chi con moto o scooter transita da quel luogo, dove già l’asfalto, di suo, non è nelle migliori condizioni. Senza contare che per i podisti (la strada è il luogo tradizionale degli allenamenti dei tanti amatori monrealesi) rischiano di essere “schizzati” dalle auto che passano durante la loro corsetta.

Non sappiamo se la segnalazione è giunta all’ufficio acquedotto. Sappiamo soltanto che un intervento, urgente, appare decisamente necessario. Non foss’altro che per evitare sperperi di acqua, soprattuto per ora che di risorse non ce ne sono tante.