Monreale, rompono il vetro e rubano l’autoradio: le vittime sono due turisti lombardi

Il fatto è avvenuto stanotte in via Benedetto D’Acquisto

MONREALE, 8 agosto – Un pessimo biglietto da visita per la nostra cittadina al cospetto dei (fortunatamente) tanti visitatori che quotidianamente la raggiungono per ammirare le bellezze normanne, famose in tutto il mondo.

Stanotte ignoti hanno rotto il vetro di una macchina appartenente a due turisti lombardi, che soggiornavano in un noto Bed and Breakfast della città, sito in via Benedetto D’Acquisto, rubando l’impianto stereo installato al suo interno. Gli sfortunati visitatori, che certamente non andranno via con un quadro positivo della città di Monreale, nonostante le meraviglie dei suoi monumenti, hanno fatto l’amara scoperta stamattina, poco dopo le 7, quando stavano per cominciare la loro giornata turistica.

E così, anziché godersi la vacanza, sono stati costretti a sporgere denuncia presso la stazione dei carabinieri di Monreale per fare presente la realizzazione di un furto, che, forse, negli ultimi anni, sembrava essere in ribasso, quanto a frequenza di colpi messi a segno.

L’impunità del “colpo”, però, potrebbe avere vita breve, dal momento che la zona è videosorvegliata e che le immagini registrate potrebbero dare un nome ed un volto agli autori del furto.

Sia i residenti, che gli esercenti della zona lamentano lo stato in cui essa versa, non di rado teatro di azioni di questo tipo, che certamente turbano la quiete di un luogo a due passi da un monumento incluso nel patrimonio dell’Unesco.