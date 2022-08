Circonvallazione, quella fermata dell’autobus in mezzo al degrado

Cartacce e vegetazione incolta. Mancano anche i cestini per i rifiuti

MONREALE, 9 agosto – Cartacce e vegetazione incolta: è questo lo stato in cui si trova la fermata dell'autobus in circonvallazione, nelle vicinanze del semaforo di via Venero.

Una fermata utilizzata dagli studenti ma anche da altri cittadini che si recano nei comuni vicini e viceversa, costretti ad attendere l’autobus tra la sporcizia, con il rischio di essere punti da zanzare, zecche o altri insetti fastidiosi. Nel luogo, peraltro, mancano anche i cestini dei rifiuti.

Sporcizia, polvere, cartacce, tappi di bottiglie, lattine e giornali si annidano ovunque: una cartolina del degrado. Le condizioni di abbandono della fermata costringono gli utenti ad aspettare praticamente in mezzo alla strada.