Casaboli, partiti i lavori di posa dell’asfalto annunciati nei giorni scorsi

Il presidente di consulta D’Alcamo: ‘’Un sogno per chi ama Pioppo e un posto incantevole come Casaboli’’

MONREALE, 11 agosto – Motori accesi e operai già all’opera: sono cominciati questa mattina i lavori di posa dell’asfalto lungo la strada che da Pioppo sale verso il bosco di Casaboli. L’intervento era stato annunciato già negli scorsi giorni dal presidente della consulta di frazione Giuseppe D’Alcamo.

Proprio D’Alcamo, come in quell’occasione, torna adesso a ringraziare l’amministrazione monrealese e il presidente del consiglio comunale Marco Intravaia: ‘’Si realizza un sogno - afferma entusiasta – per chi come me ama Pioppo e un posto incantevole come Casaboli’’. Un percorso ostico da percorrere se non bene attrezzati – come mezzi – quello che dalla via principale della frazione sale verso l’area verde di Casaboli. Ciottoli di grandi dimensioni, buche dall’ingente diametro e tratti scoscesi particolarmente pericolosi in caso di pioggia rendevano senz’altro difficile da affrontare la salita senza correre il rischio di causare qualche danno alla propria vettura, specialmente se – come detto – non ben attrezzata alla marcia su strade non asfaltate.

Ma questo, da oggi, è passato. Con i lavori che in queste ore doneranno un look tutto nuovo al percorso, la percorribilità del tratto verso l’area attrezzata sarà resa enormemente più agevole in tal senso, benché – secondo il parere qualcuno – si sarebbe potuto optare per una soluzione più paesaggisticamente congeniale all’area, magari preferendo il medesimo sistema di pietre nella salita che dal cancello sale verso il piano dove appunto si trova l’area attrezzata. Tante comunque le segnalazioni di entusiasmo da parte di residenti e visitatori.