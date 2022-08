Monreale, contributo dalla Città metropolitana per ''Sere d'Estate''

La Città metropolitana di Palermo destina 11 mila euro a Monreale

MONREALE, 12 agosto - Sono già partite da alcune settimane le manifestazioni del cartellone estivo del Comune di Monreale dal titolo ''Sere d’Estate''.

Arriva adesso l’ufficialità del contributo destinato a queste ultime dalla Città metropolitana di Palermo, tra gli enti pubblici interpellati dal Comune per la sponsorizzazione degli eventi, che ammonta a 11 mila euro.

A seguito del carteggio, relativo alla corrispondenza avuta tra il comune di Monreale e la Città Metropolitana di Palermo, con il quale è stato richiesto un contributo per gli eventi in programma, è arrivata qualche giorno fa la conferma dall’Ufficio di Gabinetto della Città Metropolitana dell'erogazione del contributo per la realizzazione delle manifestazioni in programma.