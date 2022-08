Luci sulla circonvallazione, passi avanti: individuata l’impresa appaltatrice

Firmata dal dirigente la determina di approvazione di aggiudicazione dei lavori nel tratto ancora al buio di competenza Anas, che diverrà effettiva al termine delle verifiche sul possesso dei requisiti necessari

MONREALE, 13 agosto – A presentare l’offerta migliore (circa 71mila euro) alla fine è stata l’impresa Indedil srl, con sede legale a Favara. Attendendo la conclusione delle dovute verifiche sul possesso dei requisiti necessari a rendere l’aggiudicazione efficace, toccherà a loro dunque dare avvio e portare a termine l’opera di riattivazione, adeguamento ed efficientamento energetico dell’illuminazione stradale nel tratto di via Circonvallazione di pertinenza Anas.

Presto, troppo presto ancora, per esultare nei tanto attesi ‘’Alleluja!’’, esattamente come era stata accolta la riaccensione del percorso di competenza comunale a giugno dell’anno scorso, quando – tra il (comprensibile) giubilo generale – era tornata la luce proprio su quella porzione stradale, una delle principali arterie di accesso e collegamento al centro cittadino. A rimanere al buio, ancora adesso, è stata invece quella fetta di SS186 di competenza Anas, precisamente tra la via Fecatello Pantuso – poco più sotto del tristemente famoso incrocio con la via Santa Liberata, dati gli incidenti accorsi in questi anni tra le nostre colonne – e il ‘’quadro elettrico n.54’’, come si legge nella delibera pubblicata oggi nell’albo pretorio cittadino.

Con l’autorizzazione ad eseguire i lavori giunta dall’Anas giusto lo scorso 29 aprile, l’amministrazione aveva prontamente avviato le procedure di gara per la realizzazione di un progetto comprensivo di una spesa di circa 86 mila euro. Il ‘’sì’’ è dunque andato alla ditta di Favara, con la firma da parte del dirigente alla delibera di approvazione dell’esito per l’affidamento dei lavori. Come detto, adesso manca soltanto la conclusione delle verifiche dei requisiti perché questa diventi a tutti gli effetti efficace.