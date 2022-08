Ciambra, lavori in preparazione: arriva il provvedimento di divieto di sosta

Niente vetture né piante ed elementi di arredo urbano sulla via Cappuccini e dentro al quartiere storico

MONREALE, 24 agosto – Era una notizia che avevamo lanciato a gennaio, ma le cui tracce si erano poi leggermente sbiadite. Invece arriva proprio oggi un nuovo tassello che si aggiunge alla cronaca dei lavori di riqualificazione dello storico quartiere Ciambra. E' stata infatti pubblicata la determina che prescrive il divieto di sosta lungo la via Cappuccini e le piccole vie interne al quartiere, data l'imminenza delle opere.

Ci eravamo lasciati con l'effettiva aggiudicazione dei lavori da parte della ditta di Acireale, la Consorzio Krea srl, addirittura lo scorso 8 gennaio. Come detto, da quei mesi in poi non c'erano più stati aggiornamenti che potessero aggiungere novità sull'avanzamento dell'iter. Proprio oggi invece, con la firma sull'apposita determina dirigenziale pubblicata nell'albo pretorio cittadino, è stato prescritto il divieto di sosta con rimozione forzata in via Cappuccini – compresa l'area riservata al parcheggio dei residenti – e in tutte le vie interne al quartiere Ciambra. Sarà cura della ditta aggiudicataria dei lavori – continua l'ordinanza – anche la rimozione di tutti gli elementi di arredo urbano presenti lungo le vie e piazze del quartiere storico, piante, vasi e panchine comprese dunque. Il provvedimento sarà in vigora da lunedì 29 agosto fino al completamento dei lavori.