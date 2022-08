Lavori stradali, mercoledì prossimo chiusa la via Linea Ferrata

Prima toccherà alla via della Repubblica, interdetta al traffico lunedì 29 e martedì 30 agosto

MONREALE, 25 agosto – Prima l'una poi l'altra, forse la più attesa di tutte. Saranno chiuse alla circolazione dei mezzi sia la via della Repubblica che la via Linea Ferrata. In vista, verosimilmente nei prossimi giorni, ci sono i lavori di “scarificazione e ripristino” della sede stradale. Questo quello che si legge nell'ordinanza dirigenziale pubblicata oggi nell'albo pretorio cittadino.

Da una parte c'è da risolvere – una volta per tutte – la pratica di via della Repubblica, come detto. La strada, una delle arterie di collegamento principali all'interno del centro abitato normanno, era stata oggetto delle medesime opere di ripavimentazione già a giugno, salvo poi lo spiacevole inconveniente di dover ''rompere'' nuovamente l'asfalto per rimediare a perdita idrica. Un fatto che, come abbiamo in quell'occasione raccontato, in men che non si dica aveva rapidamente generato polemiche. A stemperarle ci aveva provato lo stesso primo cittadino Alberto Arcidiacono: ''Alla conclusione dei lavori la strada sarà asfaltata meglio di prima'' aveva detto. Facile ipotizzare dunque che la chiusura al traffico prevista per lunedì 29 e martedì 30 agosto sia utile a mettere un definitivo segno di spunta accanto a quest'opera.

Ma la vera notizia, data la mole imponente di segnalazioni giunte tanto a noi quanto alle diverse amministrazioni in tutti questi anni, è che oggetto di cure speciali sarà anche la via Linea Ferrata, precisamente dall'intersezione con la Circonvallazione a quella con via M21. Un bel tratto, sul quale dunque non si potrà transitare nella giornata di mercoledì 31 agosto. Dire necessario probabilmente è dire poco per un intervento atteso a lungo, troppo forse. Buche, “scaffe”, dissesto critico del manto stradale contribuivano a rendere il percorso assai pericoloso, in special modo nelle ore notturne.

Tantissime le segnalazioni, si diceva, pervenute in questi anni alla nostra redazione sulle condizioni della via Linea Ferrata, a cui spesse volte abbiamo dedicato attenzione sulle colonne del nostro quotidiano. Ecco perché la notizia della chiusura per far sì che si possa procedere alla scarificazione e al ripristino del manto stradale immaginiamo possa essere accolta con tutto l'entusiasmo del caso dalla popolazione residente. Sia l'intervento su via della Repubblica, che quello in via Linea Ferrata prevederanno, oltre al divieto di transito – come detto – anche il divieto di sosta, con rimozione forzata, dalle ore 8 alle 18 o comunque fino alla fine dei lavori.