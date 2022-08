Estate Monrealese, ecco l’elenco dei partecipanti al ''Canta Vip''

La manifestazione è in programma martedì prossimo, 6 settembre a piazza Guglielmo

MONREALE, 30 agosto – E’ stato definito il lotto dei partecipanti alla prima edizione del “Canta Vip”, manifestazione canora che si terrà martedì prossimo, 6 settembre, alle ore 21, a piazza Guglielmo, inserita fra le iniziative dell’Estate Monrealese.

Al termine di una articolata fase di preparazione e di simpatici casting, gli organizzatori hanno individuato dieci partecipanti, ciascuno in rappresentanza di una categoria, così come voleva lo spirito della manifestazione.

I concorrenti si sottoporranno, oltre che al giudizio del pubblico, che ci si augura numeroso, anche a quello di una giuria, preventivamente formata. La serata, va ricordato, vuole avere uno spirito goliardico, ma anche un significato di solidarietà, dal momento che sarà effettuata una raccolta fondi da destinare ad un beneficiario che sarà individuato dal Comune.

Presentatori della manifestazione saranno Mario Micalizzi e Giada Adelfio.

Questo il lotto dei partecipanti in ordine alfabetico:

1 Carlo Cassarà (Ecolandia) Per una notte insieme – Modà

2 Cosimo Grimaudo (Impiegati comunali) Bella – Riccardo Cocciante

3 Gaia Ilardo (Infermieri) I will follow him – da Sister Act

4 Francesco La Barbera (Consiglieri comunali) Spaccacuore – Samuele Bersani

5 Romina Lo Piccolo (Insegnanti) One moment in time – Whitney Houston

6 Romina Miceli (Casalinghe) New York New York – Liza Minnelli

7 Mariella Sapienza (Commercianti) Il tempo di morire – Lucio Battisti

8 Letizia Sardisco (Assessori) Il paradiso – Patty Pravo

9 Nino Terzo (Pensionati) Un amore a Monreale – Nino Terzo

10 Dom Riccardo Tumminello (Sacerdoti) Grande amore – Il Volo