Nuovo cine-teatro Imperia, questione di... tende

Frattanto via la palizzata che delimitava il perimetro del cantiere: pioggia di complimenti sui social

MONREALE, 31 agosto – Ormai dovremmo esserci. ''Countdown'' è la parola chiave impiegata sui social per lanciare, in primo piano, la candida immagine della nuova facciata del Cine-Teatro Imperia. Via la palizzata esterna che delimitava il perimetro del cantiere e, ovviamente, è un tripudio di complimenti tra i diversi commenti.

C'eravamo lasciati con uno dei nostri ultimi aggiornamenti, in merito all'iter dei lavori di restaurazione, in cui titolavamo ''Cinema Imperia, questione di... poltrone!''. La forma è la stessa, l'oggetto dell'attesa invece cambia: infatti a farsi attendere adesso sono i diversi tendaggi e i rivestimenti fono-assorbenti, rientranti – insieme a tutti gli altri allestimenti luci, audio e video – in quella somma complessiva di circa 136mila euro che il Comune aveva impegnato giusto lo scorso mese di maggio. In merito poi al quando si potranno effettivamente vedere queste componenti mancanti, e quindi spuntare con una bella V un'altra casella verso l'inaugurazione: ''Dovrebbero cominciare a montare questi elementi la prossima settimana'' è la risposta del sindaco Alberto Arcidiacono. Attesa che comunque è stemperata dall'entusiasmo generale. A dimostrarlo – come detto – è l'accoglienza riservata all'immagine della facciata restaurata, libera dopo anni dalla palizzata che ne circondava tutto il perimetro, delimitando l'area del cantiere.