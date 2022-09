Osservatorio dispersione scolastica, anche quest’anno alla Veneziano-Novelli

Assegnato dall’Ufficio Scolastico il personale presso le sedi

MONREALE, 1 settembre – A Monreale quale sede dell'Osservatorio è stato individuato già dall’anno scorso l'istituto scolastico ''Veneziano-Novelli''.

A tal proposito, infatti, l’Ufficio Scolastico Regionale ha individuato, facendo riferimento all’indice globale di dispersione, alcune scuole della Sicilia per un'azione complessiva di intervento realizzata dagli operatori psicopedagogici, tutti docenti formati e specializzati in tema di inclusione sociale ed educativa.

Dopo l’emanazione del relativo bando per l’individuazione dei docenti da destinare ai progetti nazionali per l'anno scolastico 2022/23 presso l’Ambito Territoriale di Palermo per il contrasto alla dispersione scolastica, sono stati selezionati i destinatari per il nuovo anno scolastico.

Presso l’Osservatorio di Monreale facente capo al Distretto 11 bis presso la scuola ''Veneziano-Novelli'' è stata assegnata la psicopedagogista Sara Valsavoia. Anche per questo nuovo anno scolastico sarà dunque attivo un importante servizio a supporto scolastico sul territorio comunale di Monreale dal momento che il relativo decreto è stato emanato ieri proprio in funzione dell’avvio dell’anno scolastico.