''Natività della Beata Vergine'', ecco gli eventi in programma

Monreale festeggia la Madonna del Popolo, nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Natività di Maria

MONREALE, 3 settembre – Mercoledì prossimo, 7 settembre, avranno inizio per Monreale i festeggiamenti per la Madonna del Popolo, che culmineranno nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Natività di Maria, ovvero l'8 settembre.

Ancora una volta, quindi, sarà rinnovata la devozione popolare nei confronti della Madre di Cristo che Monreale venera come Madonna del Popolo il cui simulacro si trova nella cattedrale.

I Vespri saranno celebrati da monsignor Gualtiero Isacchi, vescovo di Monreale, il prossimo 7 settembre alle 18 in cattedrale, subito dopo a seguire si terrà l’inaugurazione della mostra ''Monreale negli sguardi del a grand tour''. Alle 20.45, sempre di giorno 7, in piazza Guglielmo ci sarà un video mapping da titolo ''Nata da un sogno…''.

Giorno 8 settembre alle 18 si terrà, sempre in cattedrale, il tradizionale pontificale presieduto da monsignor Isacchi che chiuderà le celebrazioni in programma.