Luci sulla circonvallazione, adesso sì: Indedil si occuperà dei lavori

Per il tratto ancora al buio di competenza Anas circa 71mila euro l'offerta della ditta con sede a Favara

MONREALE, 6 settembre – Mancavano delle verifiche, e quelle sono arrivate. Era questo, in estrema sintesi, l'ultimo passaggio perché si potesse ritenere ''effettiva'' l'aggiudicazione in favore della ditta Indedil srl dei lavori di riattivazione, adeguamento ed efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica lungo il tratto di Circonvallazione attualmente (tutti a questo punto sperano ancora per poco) al buio.

Quella porzione stradale, che precisamente corre tra la via Fecatello Pantuso e il ''quadro elettrico n.54'' come si legge nella determina dirigenziale, infatti è di competenza dell'Anas. Motivo per cui, all'accensione della fetta di competenza comunale lo scorso giugno – per cui manifestazioni di giubilo avevano animosamente alimentato l'opinione pubblica monrealese –, non poteva fare immediatamente seguito la riaccensione anche del tratto adesso al centro dell'attenzione. L'autorizzazione, da parte di Anas, infatti è arrivata solo lo scorso 29 aprile, e contestualmente il responsabile del procedimento aveva provveduto a validare il progetto esecutivo, per la quale occorreva una spesa di 86mila euro.

Una bella somma, che il Comune avrebbe potuto attingere comunque da un risparmio realizzato sul contributo statale concesso per l'anno 2021 e di cui ci si era serviti per provvedere al completamento dei lavori di riattivazione delle precedenti luci, come detto. Insomma una specie di ''C'è un risparmio? Riutilizziamolo''. Anche perché il decreto ministeriale prevede che le somme risultati si possano girare su altri investimenti. Indedil srl ha dunque presentato un'offerta economica di poco più di 71mila euro, strappando il sì all'amministrazione che – questa è la notizia – dopo le opportune verifiche ha reso effettiva l'aggiudicazione delle opere, autorizzandone ''in via d'urgenza'' la consegna.