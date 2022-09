Canta Vip 2022: vince Gaia Ilardo, vince la solidarietà

Nel corso della serata raccolti mille euro che saranno devoluti in favore della Onlus Spia. LE FOTO

MONREALE, 7 settembre – E’ stata esattamente ciò che voleva essere nelle intenzioni, ciò che voleva essere alla vigilia. Una serata simpatica, all’insegna della musica, della goliardia e soprattutto della solidarietà. Il “Canta Vip” edizione 2022 non ha tradito le attese.

Alla fine, dopo una serata di applausi che hanno riempito piazza Guglielmo, organizzata da MonrealeNews e condotta da Mario Micalizzi e Giada Adelfio, la meglio l’ha avuta Gaia Ilardo, in rappresentanza della categoria degli infermieri, così preziosi soprattutto durante il periodo del Covid, splendida interprete di “I will follow him”, brano tratto dal celeberrimo film “Sister Act”, con Whoopy Goldberg. Un brano che, forse non tutti lo sanno, ha una grossa probabilità di essere stato concepito per la prima volta, seppur arrangiato in maniera assai diversa, proprio a Monreale, per mano di don Ignazio Sgarlata, indimenticato sacerdote, nonché grande musicista autodidatta, scomparso a metà degli anni ’70. Gaia ha coinvolto il pubblico, per fortuna assai numeroso, che le ha tributato una meritatissima standing ovation.

Alle sue spalle una anch’essa bravissima Romina Miceli, che ha brillantemente interpretato “New York, New York” di Liza Minnelli. Sul gradino più basso del podio, dom Riccardo Tumminello, che, dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad esibirsi dal padre abbate di San Martino delle Scale, dom Vittorio Rizzone, ha sfoggiato la sua gran voce, cantando “Grande Amore”, de “il Volo”, canzone vincitrice del festival di Sanremo, edizione 2015.

Al di là della classifica, del tutto marginale (pur necessaria) in una serata come quella di ieri, un plauso ed un applauso vanno fatti a tutti i concorrenti, che con grande spirito e simpatia si sono prestati alla realizzazione dell’iniziativa, mettendo la faccia e la voce in una manifestazione che ha ampiamente incontrato il favore del pubblico.

Elogi, quindi a Carlo Cassarà (Ecolandia) bravo interprete di “Per una notte insieme” dei Modà, a Cosimo Grimaudo (Impiegati comunali) che ha cantato con sentimento “Bella” di Riccardo Cocciante (tratta da Notre Dame de Paris), a Francesco La Barbera (Consiglieri comunali) che ha proposto con la simpatia che gli è propria “Spaccacuore” di Samuele Bersani, a Romina Lo Piccolo (Insegnanti) che si è arrampicata egregiamente sulle difficili note di “One moment in time” di Whitney Houston, a Mariella Sapienza (Commercianti) che ha cantato senza sbavature “Il tempo di morire” di Lucio Battisti, a Letizia Sardisco (Assessori), interprete d’esordio de “Il paradiso” di Patty Pravo, ad un innamoratissimo “Nino Terzo” (Pensionati) che ha presentato “Un amore a Monreale”, composta tanti anni fa da lui stesso ed infine a Edoardo Di Maria (Studenti) , ottimo interprete di “Mantieni il bacio” Michele Bravi.

Dicevamo della solidarietà: la serata è stata occasione per raccogliere ben mille euro, che saranno destinati alla Onlus Spia, l’associazione che si occupa di oncologia pediatrica. Un piccolo gesto da parte di tanti, in una serata di svago, ha regalato un sostegno concreto a chi si occupa di sofferenze dei bambini. Monreale ha risposto presente e questo, al di là della goliardia e del divertimento, è certamente il risultato più bello.