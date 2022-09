Monreale e L’Aquila unite sotto il segno dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato

Dopo la visita di Monreale e l’accoglienza in sezione tappa al Giardino della Memoria

MONREALE, 7 settembre – Si è svolta ieri mattina la visita a Monreale del presidente della sezione provinciale dell’Aquila dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato accolto dalla sezione monrealese con un gruppo di membri del sodalizio.

Il presidente Santo Gaziano accompagnato dal segretario Francesca Mannino ha accolto il presidente provinciale dell’Aquila Marcello Di Tria con un gruppo di soci provenienti dal capoluogo abruzzese tra cui Paolo Capuzza, uno dei poliziotti sopravvissuti alla strage di Capaci.

Arrivati in pullman e accolti con l'ausilio del comandante della polizia municipale di Monreale, Luigi Marulli, dopo l’incontro con il comandante della stazione carabinieri di Monreale, Antonio La Rocca, gli ospiti hanno visitato la cattedrale di Monreale per spostarsi successivamente presso i locali dell’Anps all’interno del collegio di Maria. Dopo un breve momento di presentazione delle attività della sezione il presidente e i membri della sezione dell’Aquila si sono soffermati nei locali dell’associazione dove hanno potuto conoscere nel dettaglio le attività e la storia della sezione monrealese. Il presidente della sezione Anps dell’Aquila, Marcello Di Tria, ha espresso parole di elogio per l’attività portata avanti dall’Anps di Monreale negli anni.

L’ultima tappa per i due gruppi è stata la visita del ''Giardino della memoria'' di Capaci, dedicato alla memoria delle vittime della strage del ‘92, in un momento intenso dove il ricordo ha coinvolto tutti i presenti in un attimo di particolare raccoglimento. Infine lo scambio dei doni tra il presidente dell’Anps di Monreale e il collega della sezione dell’Aquila cui è stato donato lo stemma di Monreale che ha suggellato la collaborazione e la reciprocità di intenti tra le due sezioni.

È stata una giornata davvero ricca di confronti ma anche di idee da portare avanti a testimonianza dei tanti legami che l’Associazione nazionale della Polizia di Stato con i suoi valori tesse sul territorio nazionale. La capacità di aggregazione e unione con le varie realtà locali d’Italia testimonia l’impegno profuso dall’Anps di Monreale nella creazione di rapporti sinergici tra la città normanna e le più importanti città italiane in cui si trovano le varie sedi dell’Associazione. L’augurio adesso è quello di poter realizzare un gemellaggio, non appena possibile, in grado di corroborare il legame tra Monreale e L’Aquila, già vivo e fatto di un vivace scambio culturale.