Monreale, fiamme in via Pileri: intervengono i Vigili del Fuoco

Il rogo vicino ad alcune abitazioni della zona

MONREALE, 7 settembre – Paura in via Pileri a Monreale, nei pressi del cimitero, dove un incendio, di natura molto probabilmente dolosa, è stato appiccato, aggredendo un terreno privato. Presso il quale si sono sprigionate le fiamme.

Sul posto due moduli della Protezione Civile, subito dopo sono arrivati anche i vigili del Fuoco. Il terreno, infatti, è molto vicino a delle abitazioni che rischiavano di essere aggredite dalle fiamme. Da qui la necessità di far intervenire i vigili del fuoco, proprio per la vicinanza delle fiamme, anche piuttosto alte, alle case della zona. Valido anche il supporto dei vicini che si sono prodigati per contribuire allo spegnimento.