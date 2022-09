Estate Monrealese, venerdì concerto della cantante monrealese Manutsa

Appuntamento in piazza Guglielmo alle ore 21,30

MONREALE, 12 settembre – Si terrà venerdì sera, 16 settembre, alle ore 21,30 il concerto della cantante monrealese Manutsa, saltato la prima volta a causa della pioggia. Il concerto prende il titolo di “Parrucutia – La voce delle donne”.

Classe 1977, monrealese, nel suo progetto ha deciso di unire due gradi passioni musicali: la ricerca delle proprie radici e l’elettronica che arriva da Massive Attack, Portishead, ma anche P.J. Harvey, Radiohead. Il risultato è un disco di canzone d’autrice elettro-folk in lingua siciliana, “Parru cu Tìa”, che è uscito lo scorso 22 ottobre per Musica Lavica Records di Denis Marino. Il disco era stato anticipato dal singolo Canciari, in italiano “Cambiare”, già in streaming e nei digital store. Il brano era uscito accompagnato da un video che porta la firma di Lino Costa.

Canciari è una dichiarazione di intenti, una presa di coscienza, è l’ora della consapevolezza, una fotografia amara e un moto di speranza insieme. E’ il punto nuovo di partenza. Canciari è donna, perché “le donne cambieranno la Sicilia. E lo faranno come con l’impellenza tipica del parto, affronteranno il nuovo con la paura di non farcela, ma con la consapevolezza intima e certa che l’ora è ora” spiega Manutsa. “Canciari – continua – diventa, dunque anche la preghiera di una donna: come la madonna piangeva e pregava per il Figlio ucciso dalla cattiveria dell’essere umano, così la donna di Sicilia piange e prega per i figli dalla sua terra”.