Circonvallazione, domani al via ai lavori per l’illuminazione di un altro tratto

86.000 euro il costo del nuovo impianto. Lavori che dureranno circa 40 giorni

MONREALE, 14 settembre – Domani ,15 settembre, prenderanno il via i lavori per l’illuminazione del tratto della circonvallazione che collega Monreale a Palermo. Questo secondo impianto si collegherà a quello recentemente realizzato.

In pratica potrà essere illuminato il tratto che da Poggio Normanno, dove attualmente termina l’impianto attualmente funzionante, arriva fino al limite con il territorio di Palermo. Si tratta di luci a led, che renderanno più sicura la circolazione stradale, secondo le più recenti normative. Il costo previsto è di circa 86.000 euro. La durata presunta dei lavori, come fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Geppino Pupella, è di circa 40 giorni. L’amministrazione comunale si scusa per eventuali disagi che si potrebbero verificare a causa degli interventi.