Lavoratori comunali, firmato l’accordo per il passaggio all’Amap

Giacopelli (Cisl-FP): “Trattativa complessa e faticosa, ma il risultato è senz’altro positivo”

MONREALE, 16 settembre – Dopo una trattativa articolata e lunga, durata oltre sei mesi, è stato sottoscritto ieri fra l’A.T.I. (Assemblea Territoriale Idrica) di Palermo e le organizzazioni sindacali il definitivo accordo per stabilire i criteri, i termini e le modalità per il passaggio all’Amap del personale del Comune di Monreale attualmente impegnato nel servizio idrico integrato.

“È facile comprendere che non è stato né semplice, né agevole raggiungere l’accordo fra le parti - dichiara il segretario aziendale della Cisl-Funzione Pubblica, Nicola Giacopelli - considerando la delicatezza e la complessità della questione. La nostra organizzazione sindacale aveva assunto sin dallo scorso anno l’impegno di seguire e tutelare al massimo i lavoratori interessati: e così effettivamente è stato. Ritengo che l’intesa conclusa sia senza dubbio vantaggiosa per tutti coloro che transiteranno all’Amap, sia a livello economico-retributivo, sia per gli aspetti che riguardano gli inquadramenti professionali”.

Quanto alla tempistica dell’operazione, va evidenziato che le procedure amministrative dovranno essere concluse entro fine settembre per poi, verosimilmente all’inizio del nuovo anno, dare effettiva attuazione al programmato affidamento del servizio idrico all’azienda palermitana.

“Uno degli aspetti più positivi dell’accordo firmato è quello che riguarda i lavoratori comunali che allo stato attuale hanno un impiego a part-time - aggiunge Giacopelli - che saranno contrattualizzati a tempo pieno. Nella conduzione e nella conclusione della faticosa trattativa, con i colleghi Lillo Sanfratello (Cgil) e Gianluca Cannella (Csa) ci siamo ritrovati in piena sintonia: e ciò mi fa davvero piacere. È sempre auspicabile che ci sia intesa e concordia fra i rappresentanti delle diverse sigle sindacali: le divisioni e le contrapposizioni non avvantaggiano mai i lavoratori”.