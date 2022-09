Monreale, inaugurate oggi le casette dell’acqua

Basta introdurre monete per approvvigionarsi

MONREALE, 16 settembre – E’ stata inaugurata stamattina a piazza Inghilleri una delle cinque casette dell’acqua distribuite a Monreale e nelle frazioni. Le altre sono state installate in piazza Basile e nelle frazioni di Aquino (davanti alla scuola Leto Borsellino), San Martino delle Scale (abbazia benedettina), Pioppo (accanto alla scuola Margherita di Navarra).

Tutte le analisi effettuate dai laboratorio hanno dato esito positivo e a breve verranno anche realizzati gli scivoli per Il superamento delle barriere architettoniche.

Il prelievo dell’acqua è possibile attraverso l’introduzione di monete da 5, 20, 50, centesimi, uno, due euro. Al taglio del nastro insieme al sindaco Alberto Arcidiacono, hanno preso parte gli assessori Luigi D’Eliseo, Geppino Pupella, Paola Naimi, Rosanna Giannetto, il dirigente comunale Pietro Bevilacqua e il dirigente scolastico dell’istituto Veneziano- Novelli Marco Monastra. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di mettere a disposizione dei cittadini le tecnologie più efficienti e all’avanguardia per una migliore gestione dei rifiuti e al contempo per il rispetto dell’ambiente.