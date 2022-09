BMW che passione: oggi a Monreale più di 400 motociclette della casa tedesca

Si è svolto in pieno centro storico il IV raduno con i centauri appassionati. LE FOTO

MONREALE, 18 settembre – Erano più di 400 Si scaldano le moto oggi nel centro storico di Monreale, per la IV edizione del raduno BMW moto d’epoca, special e moderne che ha caratterizzato la mattinata a ridosso dei monumenti normanni di piazza Vittorio Emanuele e piazza Guglielmo.

L’iniziativa senza scopo di lucro, tra le sue origini nel 2017, da un gruppo di amici BMWisti palermitani per pura e sola passione.

In Sicilia, affermano gli organizzatori, si sono sempre organizzati raduni BMW per le moto moderne, e non per le storiche. Considerando che gli appassionati erano in tanti, e anche i collezionisti del marchio, il gruppo di amici ha voluto creare il primo raduno nel 2017 coinvolgendo 30 moto storiche, per raddoppiare nel 2018 con l'iscrizione di 70 moto fino ad arrivare alla terza edizione nel 2019 con la partecipazione di 150 moto storiche.

Dopo due anni di pandemia 2020- 2022, il raduno è ritornato con un evento di esposizione moto e premiazioni. Oggi, pertanto, al gruppo di moto d’epoca si sono aggiunti quelli delle moto moderne, e quelle special ovvero trasformate di serie con rielaborazioni varie, raggiungendo più di 400 adesioni di bmwisti siciliani e nazionali.

In occasione della manifestazione di oggi, sono state consegnate 100 medaglie e 50 targhe ai bmwisti motociclisti concessionari storici e attuali. Riconoscimento andrà anche al team Bmw meccanici e magazzinieri che quotidianamente si occupano delle officine. Una targa è stata consegnata anche al motociclista bmw più giovane, e al più anziano (82 anni, presente al raduno con la sua moto storica). E per 'par condicio' sono state premiate anche 7 donne in sella, bikers bmw e zavorrine; e tanti altri bmwisti.

A presentare l'evento è stata la giornalista Patrizia Gangi, responsabile anche dell'ufficio stampa dell'evento. Un palco ricco di ospiti che hanno raccontato la storia del marchio dell'elica in Sicilia, considerando che nel 1997a Palermo nacque la prima concessionaria al mondo nelle vendite. E nel 1991 una concessionaria messinese ricevette la, targa oro quale storica e più antica concessionaria Bmw in occasione dei 25 anni di storia della BMW Italia.