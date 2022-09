Best in Sanitas, tra i premiati anche il monrealese Carlo Comandè

Best in Sanitas, tra i premiati anche il monrealese Carlo Comandè

Il riconoscimento è andato all’unità operativa di Flebolinfologia del Policlinico di Palermo di cui fa parte. LE FOTO

PALERMO, 19 settembre – Ieri sera, nella splendida cornice del teatro Santa Cecilia di Palermo, si è tenuta la serata finale del premio Best in Sanitas. Si tratta di un evento che celebra il meglio della sanità siciliana, volto a premiare coloro i quali hanno lavorato duramente nel corso del 2021 distinguendosi per i risultati ottenuti nei diversi campi che compongono la complessa realtà del servizio della sanità regionale.

Si tratta, in pratica, di un premio che mira a valorizzare l’accountability, cioè quella precisa responsabilità, da parte dei soggetti che impiegano risorse pubbliche, di dimostrare l’ efficacia nella gestione delle stesse. La serata è stata condotta è presentata da Stefania Petyx, noto personaggio tv di “Striscia la notizia”, popolare trasmissione che va in onda su Canale 5.

Il gruppo di cui fa parte dottore Carlo Comandé, monrealese, chirurgo vascolare presso l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Flebolinfologia del Policlinico di Palermo é stato premiato con il primo posto per le best practices, nel settore della ricerca scientifica, per la tecnica chirurgica di impianto di cellule mononucleate per la cura del linfedema. Tale tecnica innovativa permette di dare una risposta al pazienti affetti da una patologia grave e invalidante che colpisce il 5% della popolazione italiana.