Madonna delle Croci, ieri un concerto per la pace in onore di Maria SS. Addolorata

Madonna delle Croci, ieri un concerto per la pace in onore di Maria SS. Addolorata

L’iniziativa fa parte del programma dei festeggiamenti della Beata Vergine Maria Addolorata promossi dal rettore del santuario don Giovanni Vitale

MONREALE, 19 settembre - Si è tenuto ieri sera presso il Santuario della Madonna delle Croci il concerto per la pace in onore di Maria SS. Addolorata a cura del Gruppo ‘’Mosaico Armonico’’ formato da Maurizio Parisi al flauto dolce, Andrea Lizzaraga al violino barocco, Pietro Giurintano al flauto dolce basso e Giovan Battista Vaglica all’organo.

Quest’ultimo nasce come gruppo di musica antica dedicato allo studio e alla prassi esecutiva legata al flauto dolce, raccogliendo l’eredità del Gruppo Flauti dolci della città di Monreale attivo negli anni ‘80. L’obiettivo del gruppo musicale è quello di presentare la musica antica e barocca attraverso l’utilizzo di strumenti originali o copie riproducendo gli stilemi dell’epoca.

Ieri sera nella splendida cornice della chiesa della Madonna delle Croci il gruppo musicale ha dato vita a un bellissimo concerto che ha eseguito per il pubblico presente un ricco programma musicale da Schickhardt a Haendel per arrivare a Zipoli e Telemann.

L’iniziativa promossa dal rettore del Santuario, don Giovanni Vitale, rientra tra gli eventi in programma quest’anno per i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria Addolorata nel quarantesimo anniversario di riapertura del Santurario al culto.