L'associazione ''Festeggiamenti 3 maggio monrealese'' non appoggerà nessuno alle regionali

Puntualizzazione del presidente Salvatore Modica alla vigilia del voto

MONREALE, 20 settembre – “L'associazione Festeggiamenti 3 maggio monrealese non fa politica e non appoggerà nessuno candidato in particolare. Ciascuno dei nostri associati è libero di votare per chi vuole, a patto che non faccia campagna elettorale per nessuno”.

Lo afferma il presidente Salvatore Modica, alla vigilia delle elezioni regionali di domenica prossima, mettendo a tacere alcune voci circa presunte vicinanze politiche, ribadendo il ruolo “non politico” dell'associazione.

“La presenza di più di un candidato monrealese tra l'altro – afferma ancora Modica – fa sì che la nostra associazione faccia un passo indietro e non si schieri con nessuno, lasciando piena libertà a tutti di scegliersi il proprio senza alcuna indicazione di voto. Nessuno, quindi, metta in giro voci che non corrispondono al vero, attribuendo una vicinanza politica a questo o a quel candidato”.