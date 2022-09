Grossa perdita d’acqua in via Biagio Giordano, protestano i residenti

Lungo la strada si è formato un rigagnolo che emana cattivo odore

MONREALE, 24 settembre – Si lamentano i residenti di via Biagio Giordano, dove un grosso quantitativo di acque, presumibilmente nere, fuoriesce da una conduttura, allagando un lungo tratto stradale. La perdita, già segnalata in passato, da stamattina ha assunto proporzioni preoccupanti.

Certamente non una bella situazione, dal momento che viene messa a rischio l’incolumità dei passanti (qualcuno è già scivolato, in considerazione della forte pendenza del tratto stradale), senza considerare il fastidio dovuto al cattivo odore, che la fuoriuscita determina.

Va considerato, inoltre, che lungo il tratto interessato insiste pure un noto esercizio commerciale, la cui clientela è costretta a prestare massima attenzione quando transita, per evitare di finire per terra per scampare al pericolo incombente.

La rigagnolo che si è formato, arriva fino all’intersezione della via Biagio Giordano con via Gravina. “Da tempo abbiamo segnalato il problema – affermano alcuni dei residenti – ma purtroppo nessuno è ancora intervenuto”.