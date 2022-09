Pance piene, affari d’oro: ''Ciavuru Feast Street Food'' è un successo

Strade piene, bancarelle prese d’assalto. Il sindaco: “Evento da istituzionalizzare”

MONREALE, 25 settembre – Tre anni fa, in occasione della prima edizione, quando ancora nessuno sapeva cosa fosse il Covid, avevamo avuto una importante testimonianza. Ieri è arrivata la conferma: se si vuole mettere tutti d’accordo occorre puntare sul buon cibo.

Si è rivelata un successo la manifestazione organizzata in questo fine settimana dall’amministrazione comunale “Ciavuru Feast Street Food”, fortemente voluta pure dall’associazione Co.Vi,Vi. l’Autismo: folla oceanica per le strade, sold-out per moltissime bancarelle, visi distesi e soprattutto pance satolle.

Un evento, che se non ha raggiunto i livelli di partecipazione della festa del 3 maggio, sicuramente c’è andato vicino. Complice la serata gradevole, nonostante una leggera brezza che ha contribuito a far abbassare un po’ la temperatura rendendo l’aria a volte un po’ pungente, i monrealesi, ma anche i tanti provenienti dal comprensorio, si sono riversati per strada, non disdegnando, anzi contenti di degustare le prelibatezze della nostra tradizione gastronomica.

Buon per chi, tra i commercianti, ha aderito all’invito dell’amministrazione comunale, che certamente avrà avuto un buon riscontro economico, nonostante l’inevitabile fatica dovuta all’enorme mole di lavoro cui ha dovuto far fronte in questa due giorni settembrina. Non secondario il particolare, lo diciamo con soddisfazione campanilistica, che la maggior parte dei partecipanti alla kermesse siano stati esercenti monrealesi, cosa che ha contribuito ad ottimizzare il volano di economia messa in circolo con l’iniziativa.

Soddisfatto il sindaco Alberto Arcidiacono, anche lui presente per strada nel corso del weekend, che promette di istituzionalizzare questa iniziativa. “Una manifestazione che ha messo insieme cuore e tradizioni eno-gastronomiche del territorio monrealese – ha detto il primo cittadino – grazie all’associazionismo e ai numerosi artigiani, commercianti e cultori del gusto che hanno lavorato insieme con grande entusiasmo per organizzare dar vita a uno spettacolare evento che ha creato grande entusiasmo.