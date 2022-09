Rischio smottamenti e caduta massi, le precauzioni da prendere in caso di allerta meteo

In caso di necessità chiamare i numeri indicati dal Comune

MONREALE, 26 settembre – L'estate così calda e prolungata è stata caratterizzata da numerosi incendi che hanno causato un disboscamento in tutto il territorio che potrebbe portare a eventuali smottamenti e caduta massi.

Sulla base di queste considerazioni l'assessore comunale alla Protezione Civile Paola Naimi, consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza in caso di allerta meteo diramata dal dipartimento di Protezione civile regionale e dai mezzi stampa comunali e osservare i seguenti accorgimenti in caso di forti piogge e raffiche di vento

• Evitare l’attraversamento di strade inondate qualora appaiano allagate in quanto la profondità dell’acqua potrebbe essere maggiore di quanto non appaia, la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione veicolare. Porre delle barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei

In caso di forti raffiche di vento fare attenzione:

• alla presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti nei centri urbani.

Guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante ,alberi e sassi.

Spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta.

Limitare le attività all’aperto e gli spostamenti.

Fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.)

Non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

Pertanto si avvisa la cittadinanza di Monreale e frazioni, visto gli ultimi accadimenti in altre regioni italiane, di prevenire situazioni di pericolo e in caso di difficoltà chiamare i seguenti numeri:

112 numero unico

Protezione civile comunale tel. 329 2105429

Presidente Associazione Overland 3343298561

Presidente Associazione Evergreen 3286734024