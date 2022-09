Illuminazione pubblica a Monreale, da sabato sarà gestita da Enel Sole

Al via anche ai lavori di illuminazione di via Regione Siciliana: sarà realizzato il tratto che da Monreale conduce a San Martino delle Scale

MONREALE, 28 settembre – Dal primo ottobre Enel Sole si occuperà della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione a Monreale e frazioni sotto la vigilanza ed il controllo degli uffici tecnici del Comune.

Enel Sole, afferma una nota del Comune, è la ditta che si è aggiudicata i lavori per l’efficientamento energetico e la manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione a Monreale. Contestualmente inizieranno anche i lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione della via Regione Siciliana fino a Piazza Reale a San Martino delle Scale, grazie ad un progetto redatto dagli uffici tecnici comunali.

A renderlo noto l’assessore ai servizi a rete Geppino Pupella che ha anche comunicato che tutti i cittadini per segnalare disservizi sugli impianti di illuminazione pubblica potranno utilizzare il numero verde 800901050.