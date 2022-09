Disattese le nostre aspettative, un incremento orario più consistente per i lavoratori part-time

La Cisl chiede un incontro urgente all'amministrazione comunale per affrontare la problematica

MONREALE, 29 settembre – “La proposta dell'amministrazione comunale di innalzare da 24 a 30 le ore settimanali per i lavoratori con contratto a tempo parziale non soddisfa le esigenze. Si poteva fare in modo che l'aumento fosse più consistente”.

Lo afferma in una nota inviata al sindaco Alberto Arcidiacono e all'assessore al Personale, Luigi D'Eliseo, Silvio Russo, Rsu Cisl dei dipendenti comunali in riferimento in merito alla delibera con cui l'amministrazione comunale ha stabilito la contrattualizzazione dei dipendenti che prestano servizio in part-time.

“Avevamo espresso dei forti dubbi – dice Russo – sul modo di procedere dell'amministrazione nella redazione del fabbisogno del personale e nella delicatissima gestione. Per questo avevamo auspicato che nella preparazione della programmazione avesse convocato le organizzazioni sindacali, ma anche i lavoratori attraverso un'assemblea pubblica. In quella sede avremmo potuto avanzare proposte per fare in modo che l'aumento potesse essere più consistente, arrivando alle tanto attese 36 ore settimanali.

Così non è stato – prosegue Russo – e la proposta non ci soddisfa anche alla luce del fatto che molti lavoratori sono vicini alla pensione. Chiediamo, pertanto, un incontor urgente all'amministrazione per meglio esplicitare le nostre rivendicazioni”.