Bavera, la fraternità francescana abbellisce la scalinata della chiesa della Madonna delle Grazie

Un piccolo lavoro di volontariato, che merita una replica

MONREALE, 2 ottobre – Un piccolo impegno civico, nulla di trascendentale, ma che significa attenzione per ciò che ci sta intorno e per il territorio in generale. È quello messo in atto dalla fraternità francescana della Madonna delle Grazie di Monreale, che vede in Angela Squadrito l’attuale ministra.

Il quartiere è quello della Bavera, dove non sempre, purtroppo, l’attenzione per la cosa pubblica è al centro dell’attenzione. La fraternità francescana si è presa cura di "abbellire" gli spazi pubblici, cominciando dalla scala attigua alla chiesa. Seguendo l'invito del vescovo, che esorta a prendersi cura del creato con iniziative varie, il gruppo ha provveduto a pulire e "valorizzare" quello che era un angolo di "trascuratezza". La scalinata è stata addobbata con decori artistici che ne hanno migliorato l’aspetto, rendendola gradevole alla vista. La speranza adesso è che questo sforzo venga rispettato dalla comunità e , perché no, preso a modello e replicato anche altrove.

Nella foto in basso: la scalinata come era prima