Monreale ha un centenario in più: è ''nonno'' Giuseppe Parisi

Oggi è stato festeggiato dai familiari alla presenza del sindaco

MONREALE, 6 ottobre – Da oggi Monreale ha un centenario in più. È Giuseppe Parisi, nato esattamente il 6 ottobre 1922. Per questa lieta ricorrenza è stato festeggiato dai numerosi familiari, che si sono voluti stringere intorno a lui per il raggiungimento di questo difficile e faticoso traguardo.

Una vita ricca di lavoro, quella di Giuseppe Parisi, che da giovane faceva il pastore e badava alle pecore. Poi, quando aveva quasi quarant'anni, l'episodio che gli ha cambiato la vita, determinato dal furto di tutte le sue cento pecore alla Ranteria. Da quella volta in poi, quindi, fu costretto a cambiare attività per sopravvivere, non perdendosi d'animo e diventando un apprezzato carpentiere, specializzato nella costruzione di scale. Tra le sue passioni, anche quella della caccia. Gode ancora di un discreto stato di salute e costituisce sempre un punto di riferimento per la sua famiglia.

Frattanto ha avuto sei figli: Nino, Salvino, Gaetano, Giuseppa, Benedetto e Girolamo, oltre ad una caterva di nipoti e pronipoti.

Oggi, come detto, i festeggiamenti, per i quali sono arrivati pure il sindaco, Alberto Arcidiacono, l'assessore Luigi D'Eliseo e il consulente, Salvo Giangreco.

Al signor Giuseppe Parisi le felicitazioni di tutto lo staff di MonrealeNews.