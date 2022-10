Linea Ferrata, ancora lavori su un breve tratto

C'è l'ordinanza che vieta il transito per la giornata di lunedì

MONREALE, 7 ottobre – Sarà un tratto pur breve, ma la notizia è che si continuerà a scavare e a riasfaltare. E' arrivata giusto nella giornata di ieri la firma alla determina dirigenziale che prescrive il divieto di transito ancora sulla Linea Ferrata, per consentire lo svolgimento dei lavori.

Una prosecuzione senz'altro, rispetto a quanto svolto finora sulla lunga porzione stradale che corre dall'intersezione con la via Circonvallazione, oggetto dell'opera di ripristino del manto già lo scorso 29 agosto. Un bella fetta, certamente, che però aveva riscontrato ulteriori dubbi sulla posa dell'asfalto lungo tutta la Linea Ferrata. Strada che – la cronaca quotidiana parla da sé – è stata oggetto di plurime segnalazioni alle diverse amministrazioni circa il profondo dissesto dell'asfalto e, di conseguenza, la pericolosità riscontrata nel percorrere una delle arterie principali di collegamento tra la periferia e il centro cittadino.

Con la determina firmata ieri, come detto, benché certamente l'opera non potrà dirsi in fase di totale completamento, si andrà comunque avanti di qualche altro passo. Infatti - si legge nel provvedimento – il tratto interdetto al traffico, con rimozione forzata di veicoli, sarà esattamente ''dal civico 15 al civico 25''. Nella giornata di lunedì – dalle 9 alle 20 - dunque non si potrà circolare su questa (breve) porzione stradale, per far sì che le macchine e gli operai addetti al ripristino del manto possano svolgere le proprie operazioni.