Sostegno all'Ucraina, Alessia Gambino sarà consulente per la cooperazione internazionale

Arriva la nomina a firma del sindaco Arcidiacono: incarico fino a ottobre 2023

MONREALE, 7 ottobre – C'è voglia di aiutare, c'è voglia di darsi da fare, nel momento senza dubbio più triste e buio degli ultimi anni di politica internazionale. Con questo spirito si è dunque mossa l'amministrazione comunale, che ha scelto di nominare Alessia Gambino consulente per la ''realizzazione delle attività di progetti di cooperazione internazionale e sviluppo in particolare con l'Ucraina''.

Come da premesse nel documento di nomina, negli ultimi anni il governo ucraino – insieme agli altri partner comunitari – si sono impegnati a migliorare la capacità, da parte dei comuni, di offrire servizi d'alta qualità, portando le migliori pratiche dall'Unione Europea e favorendo la cooperazione municipale internazionale. In Ucraina, teatro ormai dal 24 febbraio scorso delle deplorevoli azioni di guerra condotte dall'esercito russo, molte comunità beneficiano già di questo tipo di cooperazione con le realtà degli altri Stati membri dell'UE, ma molte altre – specialmente quelle più piccole e isolate – non godono di sufficiente esperienza in quest'ambito.

Interesse del Comune di Monreale è dunque quello di sviluppare questo tipo di percorsi di cooperazione, al fine dunque di dare una mano e un contributo nel percorso di ricostruzione sociale e amministrativa dell'Ucraina – come si legge sempre nel provvedimento ufficiale – ''in vista di un futuro ingresso della stessa all'interno dell'Unione Europea''. Adesso potrà dunque avvalersi delle competenze di Alessia Gambino, dottoressa in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e con una laurea magistrale in ''Cooperazione, Sviluppo e Migrazioni'' all'Università di Palermo. Già collaboratrice esterna presso l'Istituto Analisi Relazioni Internazionali (IARI), autrice di analisi geopolitiche specializzata nell'area del Medio Oriente e del Nord-Africa, offrirà adesso il proprio contributo – a titolo gratuito – all'amministrazione comunale fino al prossimo ottobre 2023.