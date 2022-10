Torna l’erogazione regolare dell’acqua a San Martino

Nei prossimi giorni, la società di servizi invierà al Comune di Monreale un'analisi dei costi

PALERMO, 7 ottobre – Questa mattina alcune pattuglie della Polizia Ambientale e della Polizia Stradale della Polizia Municipale sono intervenute in via Giovanni Di Cristina, traversa di corso Tukory, perché un gruppo di residenti aveva creato un blocco stradale, posizionando rifiuti ingombranti sull'intera carreggiata e all'arrivo del personale Rap, incaricato delle operazioni di bonifica, aveva messo in atto rimostranze e gravi minacce al fine di far desistere gli operai dal fare il loro lavoro.

Nei prossimi giorni, la società di servizi invierà al Comune di Monreale un'analisi dei costi. L'ipotesi è quella dell'applicazione di un extra costo in base al consumo. L'accordo è stato raggiunto dopo l'incontro tecnico che si è svolto ieri nella sala Rossa del palazzo di città, tra CAMA, l'amministrazione comunale e i residenti del villaggio montano. Un'intesa che subirà una sorta di revisione a tre mesi.

"Ci ritroviamo con un costo dell'energia quadruplicato - hanno detto i soci di CAMA durante l'incontro- le nostre tariffe sono ferme al 2010. Nel 2017 abbiamo presentato un aggiornamento all'ATI ma non abbiamo mai avuto risposta. Non abbiamo tariffe adeguate che ci permettono di recuperare i costi che sosteniamo".

"Ho organizzato un incontro tecnico - dichiara il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono - coinvolgendo gli attori interessati e cercando di agevolare la CAMA verso l'inserimento nel piano d'ambito, in questo modo - prosegue - possono avere delle garanzie sia loro che i cittadini perché l'unico orizzonte comune è il bene della comunità. La società ha dimostrato grande disponibilità e sensibilità, in questo momento è in attesa che siano concordate le eventuali tariffe e si conosca l'orientamento economico da parte dei gestori della corrente elettrica. Nell'attesa, su nostra richiesta, hanno riaperto l'erogazione. Confidiamo - conclude -in un risultato positivo e importante".