Terremoto stasera in provincia di Palermo, epicentro a Monreale

2.5 la magnitudo a 9 chilometri di profondità

ROMA, 9 ottobre – Un terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto in provincia di Palermo, con epicentro a 3 chilometri da Monreale (PA), alle 21,29 di stasera ad una profondità di 9 chilometri. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Il sisma è stato avvertito in tutta la provincia. Al momento non sembra che si registrino danni ad abitazioni. Diversi cittadini lo hanno avvertito stando, soprattutto nella zona di San Martino delle Scale, in casa e registrando qualche movimento all’interno delle loro abitazioni.