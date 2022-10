Circonvallazione, accesa la luce su un altro tratto

All'appello manca adesso l'ultimo step: quello della zona del cimitero

MONREALE, 13 ottobre – Poche, semplici cose. Bastano però a ridestare gioia e manifestazioni di giubilo. E' tornata la luce su un altro tratto di Circonvallazione, proprio ieri sera, dopo che la fase di collaudo è stata portata a termine e la riaccensione ha finalmente potuto avere luogo.

Un'opera ai nastri di partenza – come abbiamo raccontato in più articoli precedenti sul nostro quotidiano – e che infine era stata annunciata, nemmeno un mese fa, dall'assessore Geppino Pupella. Già lo scorso 6 settembre, infatti, davamo notizia delle avvenute verifiche utili a render effettiva l'aggiudicazione dei lavori di riaccensione, riadeguamento ed efficientamento energetico di un ulteriore tratto di Circonvallazione – notoriamente riconosciuta come 'bassa' – che ricollega il territorio di Monreale a quello di Palermo.

Era questa la porzione mancante rispetto a quella, ben più consistente, già riattivata nel mese di giugno. Circa 86 mila euro la spesa impiegata per il moderno impianto con nuove luci a led che potranno certamente rendere più sicura la circolazione su quella che, senza dubbio, costituisce una delle arterie di collegamento principali con il capoluogo e gli altri centri della provincia. Insomma, la formula – per l'occasione – è sempre quella e va rispolverata: 'E luce fu!'. Da aggiungere c'è soltanto quell'hashtag che lo stesso sindaco Alberto Arcidiacono, simpaticamente, ha voluto lanciare nell'annuncio social: #itiaraciu.