Monreale, la ricarica dell'auto elettrica negata

La piazzola della colonnina è sempre occupata abusivamente da altri automobilisti

MONREALE, 14 ottobre – Decidere di camminare con una vettura elettrica è una scelta che deve essere necessariamente incoraggiata. Soprattutto per ridurre le immissioni in atmosfera, soprattutto in questo difficile momento di crisi energetica.

A Monreale, però, capita spesso che questo monito venga disatteso e che le regole, semplici e immediate, necessarie per consentire il normale utilizzo delle vetture elettriche, vengano aggirate. Chi possiede una vettura che necessita di una ricarica, sa benissimo quanto sia difficile effettuarla, a meno (ma capita davvero di rado) di essere superfortunati.

La piazzola attigua alla colonnina elettrica installata in via della Repubblica, accanto al cinema Imperia, è molto spesso occupata da macchine che la individuano come una normale area di sosta, noncuranti del fatto che l'area serva da stallo per chi deve provvedere a ricaricare la propria vettura.

Il fatto, oltre a fare girare le scatole agli utenti che in questo modo sono costretti a dovervi rinunciare, costituisce certamente un disincentivo ad altri possibili automobilisti che difficilmente sceglieranno di optare per la locomozione elettrica, sapendo di avere tutte queste difficoltà a ricaricare la propria vettura.

Le lamentele sono arrivate alla nostra redazione da parte di cittadini che chiedono maggiori controlli della Polizia municipale e soprattutto lanciano un appello a chi deve parcheggiare la propria auto, perchè eviti di farlo nella piazzola della ricarica.