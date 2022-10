Palazzetto dello Sport di Pioppo, a metà settimana il via alla gara d’appalto

Importante passo in avanti in vista della realizzazione dell’impianto

MONREALE, 14 ottobre – Prenderà il via a metà della prossima settimana la gara per affidare l’appalto relativo alla costruzione del palazzetto dello sport di Pioppo, che sorgerà nello spazio attiguo alla palestra della scuola “Margherita di Navarra”.

A metà della settimana prossima, infatti, le aziende interessate potranno presentare le buste con le loro offerte. Dopo di che, dovrebbero passare circa dieci giorni perché si concluda il tempo a loro disposizione e si possa avviare, quindi, la fase successiva: quella dell’aggiudicazione dei lavori. Dal punto di vista tecnico si tratta di una gara “ad inviti”, rivolto, cioè, ad alcune aziende già individuate, cosa che permetterà di velocizzare le procedure burocratiche.

L’importo complessivo dell’opera, ammonta a circa 895 mila euro, sufficienti per coprire i costi previsti per la realizzazione della struttura (683.788,70 euro), che prevede oltretutto una tribuna per ospitare il pubblico durante le manifestazioni. L’iter burocratico, dunque, è in dirittura d’arrivo dopo che nello scorso mese di aprile la giunta comunale aveva deliberato l’approvazione in linea amministrativa del progetto, passando poi la palla al Genio Civile per il pronunciamento necessario in relazione alle questioni tecniche.

ll progetto definitivo è stato redatto dall’area “Pianificazione del Territorio e l’attivazione della procedura di finanziamento mediante la parziale devoluzione di un prestito richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti nel lontano 2006, considerando il venir meno dell’interesse pubblico nell’investire su un precedente progetto.

Soddisfatto il sindaco Alberto Arcidiacono che si mostra fiducioso circa i tempi di realizzazione dell’impianto che dovrebbero durare pochi mesi.