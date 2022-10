La strada è privata, ma l’utilizzo è pubblico: la proprietà batte cassa al Comune

Necessari lavori di rifacimento del manto stradale: i proprietari intimano al municipio un intervento economico urgente

MONREALE, 15 ottobre – La stradina è privata, ma l’utilizzo è pubblico. Sembra una grossa contraddizione, ma è così. Particolare che determina un conflitto e soprattutto molte polemiche. Parliamo dello spazio attiguo a via Biagio Giordano, all’altezza del civico 34.

La questione nasce perché la proprietà chiede che il comune intervenga economicamente nei lavori di ripristino del manto stradale, perché il tratto, pur essendo – come detto privato – garantisce un transito pedonale (e non di rado anche veicolare) aperto alla collettività, facendo da raccordo tra via Aldo Moro (la discesa accanto all’edicola) e la via Biagio Giordano (un po’ più a monte del supermercato). La stradina, tra l’altro garantisce l’accesso ad una sezione della scuola materna della Morvillo.

Ora necessita di un intervento di sistemazione della pavimentazione, particolarmente ammalorata e la proprietà scrive al comune chiedendo a questo di sostenere le spese, affermando che i rapporti in questione siano regolati da “un atto pubblico stipulato con il comune di Monreale”.

Nella comunicazione la proprietà usa termini perentori: "Richiediamo una vostra risposta – si legge nel documento – entro termini brevi, diversamente trascorsi 15 giorni, provvederemo comunque ad effettuare i lavori ed emettere fattura a vostro carico, data l'urgenza dei lavori da effettuare e per mettere in sicurezza gli alunni della scuola materna, i mezzi e le persone che circolano in quest'area”.

La palla, quindi, è adesso nella metà campo del comune, che difficilmente, forse proprio a causa della natura privata del luogo, deciderà di intervenire, mettendo mano in tasca.