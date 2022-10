Linea 389, intensificazione delle corse in prolungamento per Monreale

Dal 17 ottobre saranno attivi due bus con frequenza a 40 minuti

MONREALE, 16 ottobre – A far data dal 17 ottobre, il servizio della linea 389 viene implementato e pertanto sarà svolto dall’Amat con 2 bus con frequenza a 40’ minuti, dalle ore 5,25 (prima corsa da piazza Indipendenza) alle ore 20,25 (ultime corse sia da piazza Indipendenza che da Monreale) di tutti i giorni feriali e festivi. L’itinerario della linea non verrà modificato.

A renderlo noto sono stati l’amministrazione comunale di Monreale e l’azienda municipalizzata di Palermo per mezzo dell’accordo siglato nelle scorse settimane ad integrazione della convenzione vigente fino al 31 dicembre 2022 tra Comune e Amat. Il costo annuo del servizio per il comune di Monreale sarà pari a 200 mila euro e comprenderà il raddoppio delle corse rispetto al servizio reso fino ad oggi.

Di questa importante novità fruiranno in primo luogo studenti e lavoratori pendolari che da Monreale ogni giorno si spostano a Palermo, ma anche tanti turisti che arrivano per visitare la città normanna. Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dal sindaco Alberto Arcidiacono e dal presidente del consiglio comunale e neo deputato regionale, Marco Intravaia per i quali si tratta di una svolta importnate per il trasporto pubblico locale di Monreale.