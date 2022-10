Vino, due medaglie d’oro per la cantina Don Tomasi al concorso di Bruxelles

All’azienda i complimenti del sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono

BRUXELLES (BEL), 22 ottobre – La cantina Don Tomasi conquista due medaglie d’oro per il Nero d’Avola e il Cabernet al concorso mondiale di Bruxelles che ha selezionato in maniera ancor più professionale ogni tipologia di vino.

“Complimenti all’azienda Don Tomasi per questo prestigioso riconoscimento- ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono - che oggi, grazie al suo ennesimo traguardo raggiunto, porta al nostro territorio un attestato di riconoscimento all’interno di un concorso enologico internazionale” .Le valutazioni sono state affidate a esperti specializzati, selezionati per le loro elevate competenze e per la capacità di degustare qualsiasi tipo di vino, apprezzando le specificità di ognuno di essi.

“È stato per me e per il nostro team della Don Tomasi un piacere immenso poter ricevere in una location di tale prestigio due medaglie - ha dichiarato l’amministratore Giuseppe Terrasi -assegnate al nostro Nero D’Avola e al Cabernet, motivo di orgoglio e ci ha consentito di far parte delle eccellenze del vino italiano premiate alle edizioni 2022 del Concours Mondial de Bruxelles”.